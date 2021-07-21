Симферополь, 21 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 404 новых случая заражения коронавирусом, об этом 21 июля в соцсетях написал глава региона Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 402 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За 20 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 404 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 310 выявлены при обращении за медицинской помощью, 92 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа», — уточнил Аксёнов.

Всего, таким образом, с начала пандемии в регионе подтверждено 55 974 случая заражения коронавирусом. За сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 165 человек, всего выздоровели 47 682 человека.