Богота, 21 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В ходе прошедших 20 июля массовых митингов задержаны 22 человека. Об этом заявил глава Национальной полиции Колумбии Хорхе Варгас.

Galo Naranjo Полиция Колумбии

«По итогам дня протестов 20 июля <…> 22 человека задержаны, 21 полицейский получил ранения, продолжаются 86 полицейских операций. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить спокойствие граждан», — сообщил Варгас.

Около 200 акций протеста прошли в Боготе, ещё 26 — в колумбийских департаментах. Изначально это были мирные марши и концерты, однако затем к мероприятиям присоединились вандалы, которые начали громить магазины, банкоматы и автобусы, а также вступать в стычки с полицией.