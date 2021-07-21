Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Правоохранительные, следственные и надзорные органы Санкт-Петербурга и Ленинградской области разбираются в обстоятельствах получения травм семилетним сыном певца Стаса Пьехи в результате конфликта в одном из коттеджных посёлков под Петербургом. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Личная страница Натальи Горчаковой. Сына Пьеха госпитализировали.

Как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, после конфликта в отдел полиции по Выборгскому району Ленобласти от матери мальчика, Натальи Горчаковой, поступило заявление о нападении на ее ребенка и мать. В заявлении женщина просит привлечь к ответственности соседку по коттеджу. Позже из больницы в полицию поступила телефонограмма, в которой сообщалось, что ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Ленобласти ИА REGNUM сообщили, что знают о произошедшем конфликте и травмах ребенка, ситуация поставлена на контроль.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, находятся на контроле прокуратуры», — уточнил представитель надзорного ведомства.

По данному факту Следственное управление СКР по Ленобласти также проводит проверку, поскольку расследование преступлений в отношении детей находится в компетенции СКР.

Наталья Горчакова на своей странице в одной из социальных сетей рассказала, что ее семилетний сын от Стаса Пьехи получил тяжелые травмы и был госпитализирован после того как на него и его бабушку по материнской линии напала супруга бывшего футболиста «Зенита» в коттеджном поселке в Рощино Ленинградской области. Причиной конфликта послужил порванный надувной бассейн.

По словам женщины, нападение на ее сына и мать было совершено «средь бела дня» 18 июля. Конфликт произошёл с женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Несколько дней назад супруга спортсмена Ирина вместе со своими тремя детьми заселилась в соседний дом, после чего мирная жизнь коттеджного поселка нарушилась.

«До их заезда в посёлке крики матом не раздавались. Никто не орал на нянь своих детей так, что те, тоже с криками, уходили. Их ушла. Слышали это все», — поделилась женщина.

В то же время сын Пьехи и Горчаковой подружился со средним ребенком Базбородовых, но, как утверждает женщина, ее сын оказался «не того разлива», и Ирина «громко заявила, чтобы с ним не общались».

«Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причём ту часть, что не сдувается. Считай, ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен. И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю», — поделилась Наталья.

На крики ребенка выбежала бабушка, которой, как утверждает Горчакова, тоже досталось от разъяренной женщины. «Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить», — рассказала Горчакова.

Последствия стычки между взрослой женщиной, ребенком и бабушкой Горчакова записала на камеру мобильного телефона. На видео Безбородова заявила, что «за своего ребенка ударит кого угодно, мои дети неприкосновенны», а также признается, что «схватила его рукой и швырнула на пол», а «бабушку надо было вообще убить». После того как взрослые перестали ругаться мать пострадавшего мальчика отвезла ребенка в больницу в Сестрорецк.

«У Пети кружится голова, его тошнит — вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось. Мама находится у травматолога. У нее травма руки, — констатировала Наталья Горчакова. — Итак, нас госпитализировали, у Пети сотрясение мозга».

По версии Ирины Безбородовой, которую она изложила правоохранительным органам, сын Пьехи упал случайно, когда она вела его за руку домой к матери. Перед этим она отругала мальчика за испорченный бассейн и за то, что тот зашел к ним в коттедж, где находился ее годовалый сын.

Видео: страница Натальи Горчаковой в соцсети.