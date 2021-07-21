Буэнос-Айрес, 21 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине выявили свыше 15 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 15 077 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 4 784 219.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 426 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 102 381.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 28 173 299 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 5 653 274 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки выявили 12 764 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.