Москва, 21 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Регионы России получат 85 млрд рублей на покрытие расходов в медицине, сообщает 21 июля сайт правительства.

Михаил Мишустин ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Денежные средства покроют расходы, связанные с оказанием страховой медпомощи, и позволят проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях высокой нагрузки на медицинские учреждения.

Также финансирование позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19.

«Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения», — уточнили в правительстве.

Проконтролировать эффективность расходования средств поручено Минздраву РФ.