Жуковский, Московская область, 21 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В закупке российских фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 заинтересованы порядка пяти стран, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2021.

Александр Маркин Су-34

«Су-34 заинтересовались порядка пяти стран, но контрактных переговоров пока нет. Очень красивая и удачная машина — это во всех отношениях один из «хитов» у нас в линейке Су», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заявил, что страна имеет большой потенциал в разработке и производстве высокотехнологичных решений в авиационной отрасли.

«Нам есть что предложить нашим партнёрам и в области фундаментальных исследований и разработок. В год науки и технологии, напомню, российские научные организации достигли успехов в целом ряде прорывных направлений, значительная часть из которых представлена на площадках и стендах МАКС», — заявил Путин.

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