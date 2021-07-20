Жуковский, Московская область, , 15:15 — REGNUM Российский президент Владимир Путин осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне компании «Сухой» 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Модель истребителя ему представил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба Ростеха.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава ОАК рассказал Путину о характеристиках истребителя, отметил, что ЛТС — это многофункциональная платформа нового поколения с низкой стоимостью эксплуатации и широкими боевыми возможностями. Её можно адаптировать под потребности конкретного заказчика.

Кроме того, глава «Вертолетов России» Андрей Богинский представил президенту беспилотную авиационную систему вертолетного типа VRT300, специализированный вертолет Ми-171А3 и модернизированный легкий вертолёт «Ансат-М».

Путин также осмотрел бизнес модификацию отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и другие образцы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил на авиасалоне, что самолёт МС-21 должен уже в ближайшее время выйти на трассу.

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