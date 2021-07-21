Бразилиа, 21 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Первые дозы российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» будут поставлены в Бразилию 28 июля. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве бразильского штата Пиауи.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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"Да, подтверждено», — сказал собеседник агентства.

Ранее власти Бразилии одобрили поставки «Спутника V» в ряд штатов.