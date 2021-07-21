Бразилиа, 21 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии выявили свыше 27,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщает минздрав страны.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 27 592 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 19 419 437.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1424 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 544 180.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 18 124 621 человек вылечился от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки был выявлен 15 271 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.