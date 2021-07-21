Москва, 21 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В начале следующей недели жаркая погода, при которой температура воздуха будет выше +25 °C, может вернуться в Москву. Об этом 21 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Как уточнил синоптик, слова которого приводит РИА Новости, к ближайшим выходным в европейской части России ожидается похолодание, при котором температура воздуха будет немного ниже климатической нормы.

«По самым предварительным расчетам, существует повышенная вероятность, что в начале следующей недели область высокого давления с запада начнет перемещаться на европейскую территорию. Температурный фон повысится, прогнозируется в Москве и сопредельных районах выше 25 градусов», — добавил он.

При этом Вильфанд отметил, что «слишком высоких температур до 30 градусов» в европейской части РФ не ожидается.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 21 июля, в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +24… +26 °C.