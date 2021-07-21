Куала-Лумпур, 21 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В мире может появиться штамм коронавируса, который будет опаснее «Дельта"-варианта. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Who.int Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус

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Он считает, что мир не справляется с пандемией коронавирусной инфекции, которая является серьёзным испытанием.

«Появляются другие варианты, которые являются даже потенциально более опасными, чем вариант «Дельта», который приводит к разрушающим последствиям сейчас», — добавил глава ВОЗ.

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«И чем больше вариантов, тем больше вероятность, что один из них будет обходить вакцину. И таким образом нам придётся все начинать с начала», — констатировал Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал ускорить распространение вакцин по всему миру.

«Мы должны стремиться к более высокой вакцинации — 70% всего населения всех стран — к середине следующего года; мы должны быть сильнее, чтобы устранить все препятствия, которые стоят на нашем пути, чтобы ускорить производство [вакцин]», —подчеркнул Гебрейесус.

Глава ВОЗ видит причину пандемии в отсутствии реальных политических обязательств. Он считает, что ведущие экономики мира могут поставить пандемию под контроль, если поделятся вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования производства препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появления новых штаммов коронавируса не исключил профессор Каролинского института (Швеция) Йохан фон Шриб. Он отметил, что заразность «Дельты» на 50−60% выше, чем у других штаммов. Самым эффективным средством защиты от распространения столько опасного штамма фон Шриб считает иммунизацию от COVID-19.