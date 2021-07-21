Прага, 21 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В последние несколько недель около 80% всех случаев заражения коронавирусом в Чехии приходятся на «индийский» штамм. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтих во время брифинга.

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По словам министра, этот показатель начинает резко расти еще с конца июня, и в настоящее время тенденция только усиливается.

«Индийский» штамм полностью вытесняет тот, к которому мы привыкли. Но мы фиксируем, что им заражаются в первую очередь те, кто не привился. Вакцинированные граждане новым штаммом заражаются реже и переносят его легче», — отметил чиновник, сообщает пресс-служба чешского минздрава.

Войтих добавил, что в регионе Южная Моравия также был обнаружен штамм коронавируса «Дельта Плюс», который отличается высокой скоростью передачи и сложностью лечения.