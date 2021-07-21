Москва, 21 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве 21 июля вернётся к климатической норме, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплая погода

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Согласно прогнозу, погоду в регионе определит влияние холодного атмосферного фронта. Поэтому в столице «посвежеет и температура вернется в климатическое русло июля».

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, вечером возможен дождь. Воздух прогреется до 25 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 27 градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.