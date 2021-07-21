Джакарта, 21 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили о шести новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Иране и Мьянме. В Иране коронавирус обнаружили у пяти индонезийских граждан, а в Мьянме — у одного.

Всего воздействию коронавируса за границей подверглись 5401 гражданин Индонезии. Побороть коронавирус смогли 4454 человека, 215 человек скончались от COVID-19, а 732 человека все еще находятся на лечении.

Больше всего воздействию коронавируса индонезийские граждане подверглись в Сингапуре (831 случай), в Катаре (399 случаев), в Южной Корее (383 случая), в Гонконге (366 случаев).

В России коронавирусом переболели 37 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия уступила Бразилии первое место в мире по суточной смертности от COVID-19.