Чжэнчжоу, Китай, 21 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Из-за сильного наводнения власти города Чжэнчжоу, находящегося в центральной китайской провинции Хэнань, эвакуировали 200 тысяч человек. Об этом 21 июля сообщается в заявлении городского отдела пропаганды, которое приводит газета «Бэйцзин Жибао».

(сс) terimakasih0 Наводнение

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"По состоянию на 07:00 (02:00 мск) 21 июля от стихийного бедствия пострадали 36 тысяч человек (включая материальный ущерб — ред.), экстренно эвакуированы около 200 тысяч человек», — отмечается в заявлении.

Также указывается, что в настоящее время городскими властями задействовано для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи населению, организации эвакуации, ведения работ по борьбе с затоплениями и координации снабжения необходимыми товарами и материалами свыше 20 тысяч человек.

Кроме этого, отмечается, что власти города с утра проводят инспекции на местных рынках и в магазинах, в ходе которых следят, чтобы цены на продовольствие и необходимые товары не были повышены.

Отметим, ранее стало известно, что в результате произошедшего из-за сильных ливней наводнения в центральной китайской провинции Хэнань погибли не менее 12 человек.