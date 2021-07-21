Краснодар, 21 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Посещение лесов из-за повышения риска возникновения лесных пожаров отграничено на территории Краснодарского края до 6 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Лесной пожар

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В частности, запрещено пребывание людей в лесах и въезд транспортных средств, запрещено разведение костров и сжигание мусора. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность: физическим лицам грозят штрафы от 1,5 до 3 тыс. рублей, должностным — от 10 до 20 тыс. рублей, юридическим — от 50 до 100 тыс. рублей.

Лесные дороги в регионе перекроют шлагбаумами, на въездах установят контрольно-пропускные пункты. Краевой лесопожарный центр установит аншлаги с информацией о введении специального режима, а также будет использовать беспилотные летательные аппараты для мониторинга лесопожарной обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2020 года в Анапе произошёл крупный природный пожар, затронувший территорию заповедника Утриш — выгорело более 130 га территории. Причиной пожара был назван человеческий фактор.