Екатеринбург, 21 июля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Свердловской области в ближайшее время нет смысла объявлять обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

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По словам чиновника, при нынешних темпах прививочной кампании в регионе необходимости в этом нет. «Если будет снижение темпов, мы будем рассматривать такую возможность», — сказал Креков.

Обязательная вакцинация распространится в области на отдельные категории работников, если власти решатся на такой шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге сократилось число мобильных прививочных пунктов вакцинации от коронавируса в сравнении с данными на май 2021 года.