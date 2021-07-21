Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Власти Соединенных Штатов продолжат привлечение к ответственности действующих властей Белоруссии и в том числе, посредством введения в отношении них новых санкционных мер. Об этом 21 июля сообщается на сайте Белого дома по итогам встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Джейк Салливан

«США вместе с союзниками и партнерами продолжат привлекать к ответственности режим Лукашенко за его действия, включая введение санкций», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что госсекретарь США подтвердил, что Вашингтон требует, чтобы Минск разрешил провести «заслуживающее доверия международное расследование» инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая, освободил политических заключенных и вступил в диалог с белорусской оппозицией, для проведения «свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с просьбой к властям США усилить санкции в отношении Белоруссии.