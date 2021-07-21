Токио, 21 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Новым вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК) избрана Николь Хевертц из Арубы. Об этом 21 июля сообщает телерадиокомпания ABC.

Олимпийские кольца

Уточняется, что решение об избрании нового вице-президента было принято на 138-й сессии комитета, проходившей в Токио.

Также указывается, что Хевертц являлась единственным кандидатом на этот пост и за нее отдали свои голоса 72 человека, еще семеро проголосовали против. При этом ранее вице-президентом МОК в течение двух четырехлетних сроков была Анита Дефранц.

Отметим, бывшая синхронистка Николь Хевертц является членом МОК с 2006 года и на протяжении последних лет входит в исполком комитета. В 2018 году она была главой комиссии по допуску российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.