Вашингтон, 21 июля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Представители США, Японии и Южной Кореи провели 20 июля трехстороннюю встречу в Токио, где обсудили проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Aimaimyi Флаги США и Японии

Так, первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, заместитель главы МИД Японии Такэо Мори и первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон обсудили общее обязательство трёх стран по работе над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

Кроме того, дипломаты обсудили «намерение отвечать на угрозу, которую несут ядерные и ракетные программы КНДР». Стороны также обсудили вопрос «поддержки народа Мьянмы в вопросе возвращения этой страны к демократии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность ситуацией в Мьянме и призвал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) принять меры для прекращения насилия и восстановления демократии в стране.

Госсекретарь США также призвал к освобождению всех «несправедливо задержанных» в Мьянме и восстановлению демократических преобразований в стране.

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