Вашингтон, 21 июля, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Глава американской автомобилестроительной компании Tesla Илон Маск опубликовал фантастическое видео с моделями Tesla Cybertruck и Roadster. Трейлер размещен на канале Stuffbox Tech в Youtube.

@elonmusk Tesla Cybertruck и Roadster

Отмечается, что видео было создано совместно с разработчиками игры PUBG Mobile. В коротком трейлере представлены события, происходящие в постапокалиптическом мире.

Tesla Cybertruck и Roadster участвуют в погоне, в ходе которой их атакуют вражеские роботы. Девушка из салона Cybertruck расстреливает роботов из автомата. После этого Cybertruck с помощью большой бомбы взрывает некий портал.

Ранее основатель Tesla Илон Маск сообщил, что электрический пикап Cybertruck будет поддерживать функцию рулевого управления всеми колёсами.

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