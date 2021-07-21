Москва, 21 июля, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В среду, 21 июля в столице России ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +24… +26 °C. Об этом 21 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

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Кроме этого, уточняется, что северо-западный ветер будет дуть в столице со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление 743 мм рт. столба.

Помимо того, добавляется, что в ночь на 22 июля в Москве также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +12… +14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в регионах европейской части России к 24 июля произойдет похолодание до температур ниже климатической нормы.