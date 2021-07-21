Кито, 21 июля, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 1634 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на эквадорской территории достигло 477 946. Также в Эквадоре общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выросло до 30 744 человек.

Минздрав Эквадора отмечает, что ведомство разрабатывает новые методики по оценке эпидемиологической ситуации. По словам главы эквадорского минздрава, в записях о заболеваемости по COVID-19 наблюдались пробелы с 24 мая. Сейчас ведомство занято уточнением данных по заболеваемости и смертности, чтобы получить более достоверные данные об обстановке с коронавирусной инфекцией в республике.