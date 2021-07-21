Женева, Швейцария, 21 июля, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Общее количество стран, где были подтверждены случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта», возросло до 124. Об этом 21 июля сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние семь дней факты указанный список пополнился 13 государствами. В сообщении подчеркивается, что, согласно прогнозам, этот штамм станет наиболее распространенным в мире через несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля ВОЗ объявила, что за сутки в мире было зарегистрировано 390 026 новых носителя коронавируса, а с начала пандемии было подтверждено 190 671 330 подобных фактов.