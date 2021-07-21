Вашингтон, 21 июля, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Формирование нового правительства в Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри приветствуют власти США, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, распространенного 20 июля его пресс-службой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В документе отмечается, что это событие является «позитивным и необходимым шагом для восстановления демократических институтов в стране и удовлетворения нужд гаитянского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в столице Гаити городе Порт-о-Пренс состоялась инаугурация членов нового правительства республики, которое будет работать по крайней мере до избрания следующего главы государства.