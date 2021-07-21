Париж, 21 июля, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Продолжающиеся во Франции протесты против эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавируса, вынудили правительство страны отказаться от ряда запретов, сообщило 20 июля издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

(сс) Patrice CALATAYU Масочный режим во Франции

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Франция ввела одни из самых жестких мер для недопущения распространения коронавируса. От граждан, в частности, потребовали предъявлять паспорта о вакцинации против COVID-19 при посещении баров, ресторанов и торговых центров. Аналогичные меры предприняли в отношении общественного транспорта. За несоблюдение правил предприятиям и гражданам пригрозили крупными штрафами — до €45 тыс. (почти 4 млн рублей).

Уже через неделю после объявлении о новых мерах на улицы Парижа вышли более 100 тыс. человек, и многие из них связывали своё недовольство с политикой президента Франции Эммануэля Макрона.

19 июля правительство Франции пошло на ряд уступок, в том числе снизило штрафы за несоблюдение правил, изменило сроки введения ограничений и правила для торговых центров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ситуация с распространением коронавируса во Франции — одна из самых неблагоприятных в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время страна находится на 4-м месте по числу выявленных заражений коронавирусом (5,95 млн). Накануне в Париже заявили о четвёртой волне COVID-19.