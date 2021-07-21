Токио, 21 июля, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Существует вероятность появление более опасного штамма коронавируса SARS-CoV-2, нежели вариант «Дельта», заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио.

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"Чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернемся в самое начало», — добавил он.

При этом глава ВОЗ затруднился назвать прогнозируемые сроки окончания пандемии COVID-19. По его словам, что пока страны мира не могут справиться с пандемией коронавирусной инфекции.

По данным на 20 июля, во всём мире выявили более 190,6 млн зараженных коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 скончались более 4 млн человек.