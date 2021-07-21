Сеул, 21 июля, 2021, 04:24 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1784 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Лаборатория в Южной Корее

По его данным, 1726 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что это рекордный с начала пандемии показатель по числу выявленных зараженных за одни сутки. При этом уже более двух недель в Южной Корее выявляют более тысячи инфицированных ежедневно. Центр связывает ухудшение эпидемиологической обстановки со стремительным распространением коронавируса штамма «Дельта».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 182 265. Также за минувшие сутки в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2060 человек.