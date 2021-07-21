Хельсинки, 21 июля, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Четвертая волна пандемии коронавируса началась в Финляндии, заявил директор департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен 20 июля в интервью телеканалу MTV-3.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем он подчеркнул, что из-за вакцинации текущая ситуация более контролируемая, чем в прошлые разы. Салминен также отметил, что во многих европейских странах наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19.

По его словам, в Финляндии больше всего случаев заражения SARS-CoV-2 регистрируются среди молодежи и лиц, которые не сделали прививку от коронавирусной инфекции. Чиновник добавил, что в ближайшее время правительство страны может принять решение о новом ужесточении ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Финляндии был выявлен 461 новый носитель коронавируса, и общее подтвержденное число таких фактов в стране достигло 100 773.