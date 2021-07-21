Порт-о-Пренс, , 02:03 — REGNUM Церемония инаугурации членов нового правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри прошла 20 июля в гаитянской столице Порт-о-Пренсе. Трансляцию мероприятия вело государственное телевидение страны.

Глава исполнительного органа заявил, что он намерен убедить население в том, что власти в силах восстановить порядок и безопасность в республике. По словам Анри, это будет одной из его главных задач в начале работы на посту премьер-министра.

Он отметил, что правительство также должно восстановить доверие граждан к судебной системе. Кроме того, премьер-министр пообещал продолжать встречи с представителями разных политических сил Гаити и призвал противоборствующие стороны к диалогу и отказу от давления на других.

Новое правительство должно исполнять свою работу по меньшей мере до избрания следующего президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля сложивший с себя полномочия исполняющего обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф получил пост министра иностранных дел республики.

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