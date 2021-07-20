Гавана, 21 июля, 2021, 01:34 — ИА Регнум. На Кубе общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило две тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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В частности, за минувшие сутки на кубинской территории умерли еще 53 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на Кубе выросло до 2019 человек. Также за 20 июля на Кубе выявили 6057 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в республике подтвердили 294 449 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что сейчас основным очагом распространения инфекции является провинция Матансас — в ней выявили около четверти всех новых случаев заражения SARS-CoV-2 по стране. Это происходит на фоне массовой вакцинации населения на Кубе против коронавирусной инфекции. Напомним, для вакцинации в республике используют два национальных препарата — Soberana-02 и Abdala.