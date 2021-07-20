Сува, 21 июля, 2021, 00:53 — ИА Регнум. На Фиджи за прошедшие сутки выявили 1054 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Фиджи

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 19 352. При этом 19 282 зараженных выявили с апреля 2021 года, когда в государстве появилась крупная вспышка заболеваемости.

Также за период с 13 по 19 июля в стране скончались еще 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас на Фиджи числится 14 943 активных случая заболевания COVID-19. Выздороветь смогли 4 233 пациента, их уже выписали из медицинских учреждений.