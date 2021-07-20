Чжэнчжоу, Китай, 21 июля, 2021, 00:27 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибли во время затопления станции метро в городе Чжэнчжоу (Китай) из-за сильного ливня, сообщил 20 июля телеканал CCTV.

U.S. Air Force После ливня

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На видеозаписях, показанных телеканалом, видно, что люди оказались в затопленном вагоне метро и дожидались помощи от спасателей. Сам вагон при этом находился в тоннеле. В какой-то момент вода хлынула по нему, превратив вагон в смертельную ловушку.

Между тем городские улицы превратились в реки, а автомобили погрузились в проливную воду. По данным китайского информационного агентства «Синьхуа», более 144 660 жителей пострадали от проливных дождей и последующего наводнения, при этом более 10 000 человек были вынуждены бежать в безопасные места.

О предстоящих ливнях метеорологические власти Китая сообщили ещё несколько дней назад. Для центральной провинции Хэнань они выпустили самое серьезное предупреждение о погодной опасности.