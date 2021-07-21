Тегеран, 21 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. 20 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 87 624, причем 250 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«Еще 250 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 87 624», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 27 444 новых случая заражения COVID-19, при этом 3036 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 168 834 пациента из общего числа 3 576 148 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

4 422 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что в общей сложности 6 927 615 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.