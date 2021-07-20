Брюссель, , 23:37 — REGNUM В Европейском союзе глубоко обеспокоены планами Турции относительно разделенного острова Кипр и считают их неприемлемыми, заявил 20 июля глава дипломатии ЕС Жосеп Боррелль.

«Высокий представитель Европейского союза выражает свою глубокую озабоченность в связи с заявлениями, сделанными президентом Турции Реджепом Эрдоганом и г-ном Эрсином Татаром 20 июля в отношении огороженной территории Вароши, которые представляют собой неприемлемое одностороннее решение об изменении статуса Вароши», — приводит заявление дипломата ИА «Красная весна».

Боррель подчеркнул, что в Брюсселе считают необходимым избегать односторонних действий в нарушение международного права и новых провокаций, способных усилить напряжённость на острове и поставить под угрозу возобновление переговоров по всеобъемлющему урегулированию кипрской проблемы.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мирные переговоры могут иметь место только между «двумя государствами» на средиземноморском острове. Однако эта позиция отвергается киприотами-греками и ЕС. Официальные лица киприотов-турок также объявили о планах возможного переселения небольшой части заброшенного кипрско-греческого пригорода Вароша.