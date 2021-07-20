Москва, 20 июля, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Заявление шеф-редактора чешского портала новостей Forum24 Йоганы Говорковой о том, что нужно закрыть посольство России в Чехии, лихое — и только. Об этом написала 20 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Илья Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. 1891

Комментируя публикацию Говорковой, где она назвала десять необходимых для победы на чешских парламентских выборах пунктов программы, российский дипломат обратила внимание на один.

В этом пункте чешский журналист заявила, что «выслать несколько дипломатов» РФ из Чехии мало. Необходимо закрыть российское посольство в Чехии, поскольку оно якобы «готовит акции против суверенитета» Чехии.

Кроме того, Говоркова призвала сделать то же, что и Литва, — заблокировать сайт Sputnik как рупор «вражеской пропаганды, свидетельствующей о гибридной войне», которую Праге необходимо «выиграть».

Захарова «Лихо сказано. Конечно, ломать не строить. Про Sputnik воительница Йогана зря сказала. Чешские журналисты в Москве не оценят».

Напомним, чешские дипломаты были массово высланы из России в апреле 2021 года в ответ на высылку из Чехии представителей российской дипмиссии. Чешские власти беспочвенно обвинили Россию в диверсии.