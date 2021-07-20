Майнц, Германия, 20 июля, 2021, 21:37 — ИА Регнум. Число людей, которые погибли во время наводнения в Германии, достигло 169, сообщает 20 июля Agence France-Presse.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

По данным служб спасения, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погиб 121 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии из-за сильных ливней затопило ряд населённых пунктов водой вышедших из берегов рек. До сих пор было известно о 164 жертвах стихии.