Нижний Новгород, 20 июля, 2021, 21:29 — ИА Регнум. В регионах Приволжского федерального округа 21−22 июля на фоне продолжающейся изнуряющей жары ожидаются грозы с градом. От этом сообщает Гидрометцентр России.

38.mchs.gov.ru Град

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В Самарской области 21−22 июля температура воздуха в дневные часы будет достигать +39°С. В Саратовской области жара будет достигать в пиковые часы +40°С.

В Нижегородской области и Башкирии днем столбики термометров в указанные дни будут подниматься до +32… +35°С.

В то же время в Татарии, Пермском крае, Башкирии и Нижегородской области прогнозируется ливневый дождь, грозы и град.

Как сообщало ИА REGNUM, практически во всех регионах Поволжья вторую неделю стоит жара. Дневные температуры превышают +30°С. В большинстве регионов объявлен высокий класс пожарной опасности лесов — четвертый, в некоторых субъектах уровень пожарной опасности оценивается на уровне пятого класса — чрезвычайный.