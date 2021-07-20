Рим, 20 июля, 2021, 21:00 — ИА Регнум. В тех регионах Италии, где уровень распространения коронавируса будет расти, пускать посетителей в заведения общественного питания в закрытых помещениях нужно будет по предъявлении так называемого «антикоронавирусного паспорта», с такой инициативой выступили в конференции регионов страны во вторник, 20 июля.

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей такого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Такая мера позволит избежать худшего для отрасли развития событий, а именно — повторного закрытия заведений, отметили губернаторы.

По данным на20июля, в Италии умерли127 884человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на10(днем ранее — на7). Число подтвержденных носителей выросло на3558(днем ранее — на2072). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 293 083 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены49 310человек — на1785 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали26 969 799человек, что составляет44,78% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.