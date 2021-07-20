Стокгольм, 20 июля, 2021, 21:00 — ИА Регнум. С 16 июля число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на четыре. Такие данные 20 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 650 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 095 279 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 992 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 6 044 491 человек, вторую — 3 820 976 человек.

По состоянию на 20 июля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 25 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.