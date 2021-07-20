Рим, 20 июля, 2021, 20:45 — ИА Регнум.

Чуть менее 70% граждан Италии поддерживают обязательную вакцинацию врачей и санитаров, таковы данные опроса Euromedia, опубликованные во вторник, 20 июля.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Ранее власти страны обязали медиков привиться от коронавируса до 15 сентября 2021 гола, в противном случае они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

По данным на20июля, в Италии умерли127 884человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на10(днем ранее — на7). Число подтвержденных носителей выросло на3558(днем ранее — на2072). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 293 083 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены49 310человек — на1785 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали26 969 799человек, что составляет44,78% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.