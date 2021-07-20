Белград, 21 июля, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Сербия должна расторгнуть Соглашение о стабилизации и присоединении к ЕС для того, чтобы спасти собственный сельскохозяйственный сектор. Об этом говорится в сообщении Сербской радикальной партии, опубликованном 20 июля.

REGNUM Сельское хозяйство

По мнению сербских радикалов, из-за этого международного договора страна «ежегодно теряет огромные деньги, сельское хозяйство разоряется, а бизнес импортеров расцветает».

«Из-за нелояльной конкуренции с продукцией иностранных производителей, которая импортируется без таможенных пошлин, отечественная продукция становится непривлекательной для покупателей, и это наносит производителям огромный материальный ущерб», — процитировало агентство «Бета» сообщение Сербской радикальной партии.

Напомним, что Соглашение о стабилизации и присоединении к ЕС, которое подписала Сербия, вступило в силу в сентябре 2013 года. В соответствии с этим договором между Сербией и ЕС была установлена зона свободной торговли.