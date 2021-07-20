Москва, 20 июля, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Встречу в Москве провёл президент России Владимир Путин с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщили 20 июля в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ильхам Алиев

В ходе встречи в Кремле президент России поздравил Алиева с праздником Курбан-байрам и пожелал ему всего самого доброго. Путин напомнил Алиеву, что в 2022 году исполняется 30 лет существования дипотношений России и Азербайджана, и назвал это событие большим праздником.

Владимир Путин «Я благодарю за то, что Вы согласились приехать. Слава богу, отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определённое падение, сейчас — уверенный рост, восстановление».

Российский президент заявил, что в ближайшее время Москва планирует направить в Азербайджан представительную делегацию по вопросам сотрудничества в ряде сфер: группа будет «смешанная» — для работы «по разным направлениям», включающим транспорт, промышленное производство, инфраструктуру.

Владимир Путин «Мы сотрудничаем сейчас, и всё активнее, в борьбе с коронавирусом. По-моему, 100 тысяч уже поставлено [доз вакцины]».

Президент РФ добавил, что ведётся работа по развёртыванию в Азербайджане совместного производства российской вакцины от COVID-19. Кроме того, важный вопрос для Москвы и Баку — урегулирование ситуации в Закавказье.