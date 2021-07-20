Москва, 20 июля, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В России усилилась инфляция, которая способствует уменьшению реальных располагаемых доходов граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что по динамике реальных располагаемых доходов «мы пока выходим на запланированную цифру — около 3%».

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«Я не вижу оснований для такого роста реальных располагаемых доходов, — сказал Ковригин. — И, кроме того, относительно какого года этот рост? Если относительно предыдущего, 2020 года, то рост такой возможен. Но это нерелевантный показатель. Он не говорит о каком-то устойчивом тренде на рост. В 2020 немало граждан потеряли работу, заработные платы многих снизились из-за серьёзных коронавирусных ограничений. Конечно, относительно такого года сегодняшний рост при отмене большинства ограничений не является чем-то удивительным. Восстановление экономики после коронавирусных запретов — основной и подчас единственный фактор, который сейчас приводит к росту реального располагаемого дохода».

Однако, как подчеркнул Ковригин, в 2022 году и в последующие годы оснований для роста реальных располагаемых доходов практически нет.

«В стране усилилась инфляция, которая давит на уменьшение располагаемого дохода. Не думаю, что этот показатель будет расти в 2022—2024 годах более чем на один процент», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее уже высказывались предположения, что рост реальных доходов населения окажется «съеден» ростом инфляции.