Москва, 20 июля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Отправка новой партии «ЭпиВакКорона» в российские регионы начата сегодня, 20 июля, сообщается в официальном телеграм-канале вакцины.

Sev.gov.ru Вакцина «ЭпиВакКорона»

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«20 июля начались отправки новой партии вакцины «ЭпиВакКорона» в субъекты Российской Федерации, — говорится в сообщении. — Объём очередной партии составляет 720 тысяч доз».

Отмечается также, что 40,4 тыс. доз доставлено в Москву, где вакцина будет распределяться по прививочным пунктам. Добавим, что в России в гражданский оборот уже поступило более 3,1 млн доз «ЭпиВакКороны».