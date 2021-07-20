Подгорица, 20 июля, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Черногории 35,6 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 32 процента были ревакцинированы.

Mil.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

На данный момент введено 309 270 доз вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 162 921 гражданин или 26,3 процента, а вторую — 146 349 человек или 23,6 процента от общей численности населения. Массовая вакцинация в Черногории началась 4 мая 2021 года.