Подгорица, 20 июля, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В случае неоднократного нарушения мер защиты от коронавируса ресторанами и кафе в Черногории, заведение будет закрыто на срок до 30 дней, сообщило Минздравсоцразвития страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Министерство в сотрудничестве с управлением по инспекционным вопросам предупреждает владельцев заведений общественного питания и других объектов обслуживания, а также организаторов азартных игр, что нарушители закона о защите населения от инфекционных заболеваний будут наказаны без колебаний.

Они предупредили, что наказание будет не только денежным, но и закрытием и объектов.

«Действующие меры действуют до 30 июля с учетом того, что в случае изменения эпидемиологической картины они будут незамедлительно адаптированы к ситуации на местах», — заключили в министерстве.