«Единая Россия» готовит «перезагрузку» здравоохранения на селе
Москва, 20 июля, 2021, 18:57 — ИА Регнум. На площадке партии «Единая Россия» прошел первый «Консилиум с Денисом Проценко» и экспертами в области медицины.
Чтобы отечественная медицина успешно функционировала, учитывала наиболее актуальные запросы людей, отвечала требованиям времени, ей надо поставить «диагноз» и выработать алгоритм дальнейшего «лечения». В этом может помочь площадка «Единой России», считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Вопрос финансирования — один из главных для оказания своевременной и качественной медпомощи. Существующие нормативы выделения средств на фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) необходимо пересмотреть, так как это звено медицины наиболее приближено к человеку, считает главврач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов.
Не менее важно для оказания качественных медицинских услуг на селе строительство новых и модернизация уже имеющихся фельдшерско-акушерских пунктов. К примеру, по данным ОНФ, за 2020 год в регионах было построено немногим более 70% от запланированного количества медицинских объектов. За первые шесть месяцев текущего года отставание удалось ликвидировать, и число сданных объектов достигло 1268 из запланированных на 2020 год 1359-ти, отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.
Серьезное влияние на качество медицинских услуг в сельской местности оказывает и кадровый дефицит медицинских специалистов. Он вызван, в том числе тем, что выпускники вузов стремятся попасть на работу в учреждения в крупных городах. Москва, Санкт-Петербург и другие мегаполисы «как пылесос засасывают всех», отметил главный хирург, медицинский директор GMS Hospital (Москва) Бадма Башанкаев.
В ряде регионов актуален и вопрос информирования местных жителей о возможностях получения медпомощи. Чаще всего люди попросту не знают о том, что могут получать высокотехнологичные медицинские услуги, сказал главврач Федерального центра нейрохирургии, депутат Тюменской областной Думы Альберт Суфианов, отметив, что сегодня для обследований активно применяются телемедицинские технологии.
Первый заместитель главы Министерства здравоохранения РФ Виктор Фисенко поблагодарил участников консилиума за предложенные инициативы по развитию системы здравоохранения.
«Расшить узкие места» сферы здравоохранения поможет народная программа «Единой России», считает Денис Проценко.
Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» — это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения и главным врачом больницы в столичной Коммунарке Денисом Проценко. Участники обсуждают проблемы в сфере здравоохранения и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен особый раздел.