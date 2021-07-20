Екатеринбург, 20 июля, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался замглавы управления службы судебных приставов по Свердловской области Евгений Швейковский. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Родственники погибшего считают, что смерть наступила из-за вакцинации от коронавируса. Швейковскому было 40 лет.

«Да, наш сын действительно скончался после прививки от коронавируса, — цитирует «Е1» мать умершего. — В понедельник ему ввели вакцину, и он тут же заболел, мы вызывали скорую, она не приезжала. Своими ногами в итоге пришли в 40-ю больницу в пятницу, но, видимо, уже было поздно. У него была высокая температура, 39 градусов».

В минздраве региона сообщили изданию, что причину смерти ещё только предстоит установить. В областном оперштабе напомнили, что ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял об отсутствии смертей после российской прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до сих пор не публикуют централизованной статистики по вакцинации от коронавируса.