Москва, 20 июля, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Бывшая супруга рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза Долматова стала гостьей YouTube-шоу «Вопрос ребром». Ролик с её участием в проекте доступен на канале Gazgolder с 20 июля.

Alina Platonova Алексей Долматов

В рамках проекта зрители задавали вопросы Айзе. Одна из девушек, находящихся в студии, спросила её, изменяла ли она бывшему мужу. «Я отвечу правду. Я изменяла, да. В самый печальный момент нашей жизни, когда мы уже были на грани развода».

ИА REGNUM напоминает, что Айза и Алексей Долматов были женаты с 2008 по 2013 год. У них есть общий сын Сэм.